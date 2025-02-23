شكرا لبحثكم عن خبر هيئة شباب اليمن باتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار تحتفل باليوم الوطني للبُن اليمني في القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية رئيس اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار، العميد علي محمد القحيف، نظّمت هيئة شباب اليمن في الاتحاد، العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، احتفالًا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني للبُن اليمني، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العربية واليمنية، في أجواء احتفت بتراث اليمن العريق ومكانته الاقتصادية.

استُهل الحفل بعزف النشيدين الوطنيين لليمن ومصر، ثم ألقى الأمين العام للاتحاد، الدكتور ماجد الإسى، كلمة أكد فيها أن الاحتفاء باليوم الوطني للبُن اليمني يمثل أكثر من مجرد مناسبة سنوية، بل هو رسالة تعكس اعتزاز اليمنيين بإرثهم الحضاري وأحد أهم منتجاتهم الزراعية ذات الشهرة العالمية. وأضاف أن البُن اليمني ليس مجرد محصول اقتصادي، بل هو رمز من رموز الهوية الثقافية اليمنية، ويحمل في طياته تاريخًا من الريادة والتميز، حيث كان لليمن السبق في تصديره إلى العالم منذ مئات السنين. وشدد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إعادة اليمن لمكانته كمصدر أساسي للبُن الفاخر عالميًا، عبر تعزيز جودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة للمزارعين اليمنيين.

من جانبه، ألقى الدكتور محمد الحميري، الأمين العام المساعد للاتحاد، كلمة أكد فيها أن البُن اليمني ليس مجرد منتج زراعي، بل هو جزء من النسيج الاجتماعي والتاريخي لليمن، إذ كان وما زال حاضراً في حياة اليمنيين، سواء في عاداتهم اليومية أو في اقتصادهم المحلي. وأشار إلى أن إعادة إحياء دوره الاقتصادي هو مسؤولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمهتمين بالتراث اليمني. كما أوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس رغبة المغتربين اليمنيين في المهجر بالحفاظ على تراثهم وهويتهم وتعريف المجتمعات العربية والدولية بجودة المنتج اليمني.

حضر الاحتفال سيادة العميد/ علي محمد القحيف، رئيس الاتحاد، والدكتور/ ماجد الإسي، الأمين العام للاتحاد، والمستشار/ فاروق الشامي، الأمين العام المساعد للاتحاد، والدكتور/ باسل الجاسم، رئيس قطاع التدريب، والدكتور/ محمد الحميري، الأمين العام المساعد للاتحاد ، والمهندس/ صلاح عبدالتواب، رئيس مكتب مصر، والأستاذ/ خالد المصباحي، نائب رئيس هيئة شباب اليمن بالاتحاد،

والدكتور/ حزام الحثيلي، مستشار هيئة شباب اليمن، والمهندس/ هيثم الحمزي مستشار هيئة شباب اليمن وممثل سفراء البُن اليمني بمصر. والدكتور/ محمد عارف رسام، والاستاذ/ مصطفى منصر، والمستشار/ صالح باشبيب، والاستاذ/ برداد البحر، والاستاذ/ علي الضالعي، والأستاذة/ لمياء الصلوي، إلى جانب نخبة من ممثلي الدول العربية في الاتحاد، والشخصيات الاجتماعية، والقيادات الشبابية اليمنية في القاهرة.

وقد أكد المشاركون في الفعالية على أهمية تعزيز مكانة البُن اليمني في الأسواق العربية والدولية، ودعوا إلى تكثيف الجهود لدعم زراعة وتصدير البُن اليمني من خلال مبادرات تسويقية حديثة وشراكات دولية. كما شددوا على ضرورة الحفاظ على جودته الفريدة والترويج له باعتباره جزءًا من الهوية اليمنية التي يجب أن تحظى بالاهتمام على المستويين المحلي والعالمي. وفي ختام الحفل، تم التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز الوعي بقيمة المنتجات الوطنية وتسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة لليمنيين داخل البلاد وخارجها.