شكرا لقرائتكم خبر عن عدنية تتخلى عن حلمها بعد سنوات.. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلنت الكاتبة العدنية سمية القارمي تخليها عن مطلب الانفصال، مؤكدة أن التجربة الحالية للحكم في عدن والجنوب أثبتت فشلها في تحقيق العدالة وتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي مقال تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت القارمي بشدة الفساد المستشري والمحسوبية، متهمة سلطات المجلس الانتقالي بنهب المال العام وتهميش المواطنين، قائلة: "لم تكونوا أهلًا للمسؤولية، فخذلتكم أنفسكم قبل أن تخذلوا شعبكم."

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في عدن بلغت مرحلة خطيرة من الفقر والجوع والمرض، محملة المسؤولين مسؤولية تدهور الخدمات واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.

كما دعت إلى مراجعة سياسات الجبايات والضرائب ووقف عسكرة المدن وقمع المواطنين، مؤكدة أن "الباطل إلى زوال".