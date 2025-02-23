شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاحي يصل الى مدينة جده بعد ترحيله من مصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلن الناشط الإعلامي اليمني جلال الصلاحي عن وصوله إلى مدينة جدة السعودية، بعد ترحيله من مصر. وقال الصلاحي في تغريدة مقتضبة على حسابه في منصة إكس: "وصلت مطار جدة بسلامة الله". وكان الصلاحي قد كشف في تغريدة سابقة عن توقيفه من قبل السلطات المصرية في مطار القاهرة، قبل أن يتم ترحيله إلى السعودية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب القرار.

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