شكرا لقرائتكم خبر عن مصور يمني يعد متابعيه على منصة إكس بمكافآت قيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلن المصور اليمني علي السنيدار عبر حسابه في منصة إكس عن أمله في بيع أحد أعماله أو صوره في معارض عالمية بسعر يصل إلى 643 ألف دولار.

وعبر السنيدار عن شغفه برؤية جهده يثمر ويصل للعالم، ووعد بتوزيع جوائز قيمة مثل آيفونات 16 برو وآيبادات M4 لمتابعيه في منصة إكس في حال تحقق هذا الحلم.

يُعتبر السنيدار من أبرز المصورين اليمنيين الذين يوثقون الحياة اليومية في صنعاء القديمة، وحقق نجاحات ملحوظة، حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي حول جودة الحياة في المدن للشباب، التي أُقيمت في نوفمبر الماضي في جمهورية مصر العربية برعاية جهات دولية وعربية، من ضمنها "الاسكوا" التابعة للأمم المتحدة.