شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو كارثي يهدد الاقتصاد والسياسة في أمريكا والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

في سيناريو افتراضي يثير الجدل، يتخيل البعض تداعيات اكتشاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك لاختفاء احتياطي الذهب من فورت نوكس، أحد أكثر الخزائن أمانًا في الولايات المتحدة.

بحسب الفرضية، فإن فقدان نحو 147.3 مليون أونصة من الذهب، والتي تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، قد يؤدي إلى أزمة ثقة حادة في الاقتصاد الأمريكي، وانهيار قيمة الدولار، وتصاعد المخاوف بشأن الفساد وسوء الإدارة في أعلى المستويات الحكومية.

سياسيًا، قد يتسبب الكشف عن هذه الفضيحة في موجة من التحقيقات داخل الكونغرس، وسط تصاعد نظريات المؤامرة حول الجهات المسؤولة عن الاختفاء. كما قد تستغل قوى دولية مثل الصين وروسيا الحادثة للتشكيك في الهيمنة المالية الأمريكية، مما يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

على المستوى الاجتماعي، قد يؤدي هذا السيناريو إلى احتجاجات واسعة النطاق، وسط شعور متزايد بعدم الثقة في المؤسسات الحكومية.

وفي حين قد يسعى ترامب وماسك إلى تقديم حلول، مثل إعادة بناء الاحتياطات أو اللجوء إلى تعدين الذهب من الكويكبات، فإن عدم وجود استجابة حاسمة قد يدفع الولايات المتحدة نحو اضطرابات سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

ورغم أن هذا السيناريو يبقى مجرد افتراض، إلا أنه يعكس المخاوف من هشاشة النظام المالي العالمي وأهمية احتياطي الذهب في استقرار الاقتصاد الأمريكي.