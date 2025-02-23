شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحديث عن رجل اعمال يمني بعد سنوات من وفاته.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز - جهينة يمن:

من المقرر أن تكرّم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، رجل الأعمال الراحل علوان سعيد الشيباني، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السياحة والثقافة في اليمن.

وأعلن وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والأنشطة، حسين السكاب، أن التكريم سيتم خلال فعالية ستقام غدا الثلاثاء في مدينة تعز، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، وبمناسبة اليوم العربي للسياحة، تأكيدًا على مكانة تعز الثقافية والتاريخية.

يُعد الشيباني أحد أبرز رجال الأعمال اليمنيين، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العالمية، ونائب رئيس الاتحاد اليمني للفنادق، وعضو مجلس إدارة مجلس الترويج السياحي.

كما أسهم في دعم العديد من المثقفين والكتّاب، وأطلق مشروع "الآثار المتبادلة للهجرة اليمنية" في ديسمبر 2019، بمشاركة أكثر من 40 باحثًا من داخل اليمن وخارجه.

يُذكر أن الشيباني توفي في 8 يونيو 2022 في العاصمة البريطانية لندن، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالي السياحة والثقافة.