شكرا لقرائتكم خبر عن قدماك تكشفان السر: إشارات صامتة لأمراض خطيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

حذر خبير صحي من أن بعض مشكلات القدم التي قد تبدو بسيطة، مثل برودة القدمين أو الالتهابات الفطرية، قد تكون مؤشرًا مبكرًا على أمراض قلبية خطيرة.

وأوضح الطبيب نويل ويكس أن الأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جدًا، ما يجعلها عرضة للانسداد بسرعة عند تراكم الدهون في الأوعية الدموية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب. هذا التراكم يعوق تدفق الدم والأكسجين، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار ويكس إلى أن ضعف تدفق الدم إلى القدمين قد يؤدي إلى أعراض مثل برودة القدمين، التنميل، الألم، التورم، بالإضافة إلى تغيرات في الأظافر مثل هشاشتها أو سماكتها. كما أن الألم أثناء المشي، الذي يزول بعد دقائق من الراحة، قد يكون علامة على مرض الشريان المحيطي (PAD).

إلى جانب أمراض القلب، قد تكون مشاكل القدم مؤشرًا على مرض السكري من النوع الثاني، حيث يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب في القدمين، مما يزيد من خطر التقرحات والالتهابات الفطرية.

وينصح الأطباء بمراقبة صحة القدمين باستمرار، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا على مشاكل صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً.