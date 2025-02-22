شكرا لبحثكم عن خبر برعاية البكري ولملس والنوبة..مباراة استعراضية لرياضة المبتورين تشهدها العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتضن ملعب الشهيد الحبيشي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مباراة استعراضية لرياضة المبتورين في كرة القدم، برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، ووكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الوكيل النوبة أهمية الفعالية في دعم الجرحى ذوي البتر وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيدًا بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون وروح التحدي التي أظهروها خلال المباراة، داعياً الجهات الرسمية والقطاع الخاص إلى دعم رياضة ذوي الإعاقة بما يسهم في تطوير قدراتهم ويفتح أمامهم آفاق المشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة التحضيرية للمبادرة، المهندس كتبي عمر كتبي، بالتنظيم المتميز للمباراة، مؤكداً أهمية استمرار هذه الفعاليات لتمكين الرياضيين من فئة المبتورين وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المختلفة.

بدوره، دعا مدير دائرة شهداء وجرحى المجلس الانتقالي في عدن، حمادة محمد عوض، إلى تعزيز الاهتمام بالرياضة الخاصة بذوي الإعاقة، مشيدًا بأداء اللاعبين، ومؤكداً أهمية توسيع نطاق هذه الأنشطة لتشمل مختلف المحافظات.

وجمعت المباراة منتخب محافظة عدن بنظيره منتخب تعز، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وتقدم منتخب تعز في الشوط الأول، قبل أن يعادل منتخب عدن النتيجة في الشوط الثاني، وسط أجواء حماسية مليئة بروح التحدي والإصرار.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الفريقين بجوائز عينية تقديراً لمشاركتهما، حيث قام بتسليم الجوائز وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، بينهم مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن وجدان الشاذلي، وقائد شرطة كريتر نبيل عامر، والأمين العام لاتحاد كرة القدم بعدن عبدالكريم الشرجبي.

من:وضاح الشليلي