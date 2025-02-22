شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الشعبي اول حزب يتحدى تعميم شرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعز- جهينة يمن:

في تحدٍ واضح لقرار شرطة محافظة تعز، أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة اليوم مشاركته في المسيرة السلمية التي دعا إليها اتحاد التربويين يوم الأحد 23 فبراير 2025م، رغم التعميم الصادر عن الشرطة بمنع أي مظاهرات أو مسيرات دون ترخيص مسبق.

واعتبر سياسيون وحقوقيون وناشطون أن هذا التعميم يمثل تقييدًا للحريات العامة وحق المواطنين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدين عزمهم على التظاهر رغم المنع، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الأوضاع المعيشية.

وأكد المؤتمر الشعبي العام في تعز في بيان رفضه لأي إجراءات تعسفية تحدّ من حرية التعبير، داعيًا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب المواطنين في هذه المرحلة الصعبة.

كما شدد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بحماية المحتجين وضمان حقهم في التظاهر السلمي.