المسحل: تأهل الأخضر لكأس العالم ثمرة دعم القيادة

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عدن - ياسمين التهامي - أ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، الأخضر بعد تأهله إلى كأس العالم للشباب 2025، إثر فوزه على الصين في البطولة الآسيوية. ونجح المنتخب السعودي للشباب في اقتناص بطاقة التأهل نحو كأس العالم، بعد أن حقق فوزا على نظيره الصيني 1-0، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا (تحت 20 عاما) 2025 في الصين.وقال المسحل، عبر حسابه على منصة "إكس": "في يوم مميز من أيام وطننا العظيم، شباب الأخضر إلى المونديال.. عمل نحصد ثماره اليوم بتوفيق من الله سبحانه، ثم الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين ومتابعة واهتمام كبيرين من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي وأضاف المسحل: "ما زال أمامنا مشوار في البطولة الآسيوية، هدف أول وتم تحقيقه بفضل الله". من جانبه، علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على تأهل الأخضر، قائلا، عبر حسابه على منصة "إكس": "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني تحت 20 عاما التأهل إلى كأس العالم للشباب 2025.. مبروك للأبطال.. مبروك للوطن

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