شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل سريان قرار التصنيف.. مقتل قيادي كبير بغارة أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين الإرهابية، التابعة لتنظيم القاعدة.

ووفق بيان القيادة المركزية الأمريكية على مواقعها في مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذه الغارة الجوية تاتي في إطار التزامها المستمر، إلى جانب الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين في التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة التهديدات الإرهابية وتدميرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".