8 أمور.. ماذا تغير منذ آخر فوز للاتحاد على الهلال؟

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عدن - ياسمين التهامي - �دخل نادي الاتحاد مباراة الكلاسيكو أمام الهلال سعيًا لتحقيق انتصار غاب لنحو 4 سنوات، عندما يستضيفه اليوم السبت، على ملعب الإنماء، ضمن الجولة 21 من دوري روشن. وكانت آخر انتصارات الاتحاد على الهلال يوم 9 أبريل/نيسان 2021، حيث فاز عليه 2-0، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين. ومنذ ذلك الحين، خاض الفريقان 14 مباراة، نجح "الزعيم" في الفوز بـ12 منها، مقابل تعادلين، أحدهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، وحسمه "العميد" بركلات الترجيح. وخلال تلك المدة، تغيرت العديد من الأمور في اتحاد جدة، وكذلك الدوري السعودي بشكل عام، وهو ما يستعرضه كووورة.. 4 مدربين كان الفوز الأخير للاتحاد على الهلال بصحبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، والذي رحل في أغسطس/آب من نفس العام، ليقود "العميد" من بعده 4 مدربين. وقاد الروماني كوزمين كونترا الاتحاد في موسم 2021-2022، ثم خلفه البرتغالي سانتو في موسم 2022-2023 ومطلع موسم 2023-2024، وهو الموسم الذي أكمله الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، قبل تولي الفرنسي لوران بلان القيادة منذ بداية الموسم الحالي. نهاية حقبة رغم أن الفوز على الهلال كان من 4 سنوات فقط، لكن كل العناصر التي زينت قائمة الاتحاد في هذا الموسم رحلت عن صفوف "النمور"، باستثناء 4 لاعبين. ولا يتبقى من قائمة هذا الموسم سوى الرباعي، الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، ولاعب الوسط عوض الناشري، والجناحان عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود. عودة الدوري كان الحدث الأبرز لفريق الاتحاد خلال تلك السنوات الـ4 هو استعادة لقب الدوري السعودي في موسم 2022-2023 بصحبة المدرب نونو سانتو، بعد غياب استمر 14 عامًا. كما حصد "العميد" كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه في عام 2022، وشارك في كأس العالم للأندية 2023 باعتباره مستضيفًا للبطولة. هبوط الغريم كما شهدت نفس الفترة حدثًا هز الكرة السعودية ، بعدما هبط الأهلي، الغريم التقليدي للاتحاد، من الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية موسم 2021-2022. الموسم الذي هبط فيه "الراقي" شهد خسارة الاتحاد للقب الدوري في الجولة الأخيرة، ولكنه سرعان ما عاد للدوري في الموسم التالي، ليجد أن "العميد" قد حصد اللقب في غيابه. تغييرات جذرية شهد الدوري السعودي خلال تلك السنوات تغييرات جذرية، حيث زاد عدد الفرق المشاركة فيه من 16 إلى 18 فريقًا بدءًا من الموسم الماضي 2023-2024. كما زاد عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين مع بداية موسم 2023-2024، قبل أن يصبح العدد 10 لاعبين، من بينهم لاعبين اثنين تحت السن، شريطة ألا تضم قائمة المباراة سوى 8 فقط. نجوم العالم وصاحبت تلك التغييرات ما حدث في الدوري السعودي من ثورة هائلة على مستوى النجوم الذين انضموا إليه، حيث كان في مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر. وتبع رونالدو عدد من أبرز النجوم، على غرار نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، رياض محرز، روبرتو فيرمينو، مالكوم، نجولو كانتي، فابينيو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، وغيرهم. القيمة السوقية ونتج عن تلك التغييرات ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية للدوري السعودي، حيث تضاعفت قيمته نحو 3 مرات، من 384 مليون يورو في موسم 2020-2021، إلى أكثر من مليار يورو في الوقت الحالي. وبعد أن كانت قيمة أغلى نادي سعودي في موسم 2020-2021 هي 67.7 مليون يورو لصالح النصر، أصبحت 178.5 مليون يورو من نصيب الهلال. قيمة الاتحاد وارتفعت القيمة السوقية للاتحاد نفسه حوالي 4 مرات خلال تلك الفترة، من 32.7 مليون يورو في موسم 2020-2021، إلى نحو 119.4 مليون يورو في الموسم الحالي. وبعد أن كان أغلى لاعبي الاتحاد تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، متمثلة في البرازيلي رومارينيو، أصبح أغلى لاعب لـ"النمور" في الموسم الحالي هو الفرنسي موسى ديابي بـ35 مليون يورو.

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