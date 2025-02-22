الدوري الأمريكي: لدينا ميسي.. ونحن الأكبر في العالم

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عدن - ياسمين التهامي - �نطلق الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين "MLS" اليوم السبت في نسخته الثلاثين ب30 فريقا في المنافسة، ما يجعله "أكبر دوري درجة أولى في العالمويرى المدير الرياضي للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، ألفونسو مونديلو، أن النسخة الثلاثين من الدوري ب30 فريقا هي انعكاس "لنمو مذهل في رياضة كرة القدم في الولايات المتحدة" في السنوات الأخيرةوقال مونديلو، إنه يتوقع أن يشهد "أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ كرة القدم الأمريكية الشمالية"، مع الظهور الذي لا مثيل له الذي يمنحه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في الدوري.ويتنافس إنتر ميامي، على وجه التحديد، وسياتل ساوندرز إف سي من الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين في الصيف القادم في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكله الجديد. وقال مونديلو "بالنسبة لفرقنا، التي أظهرت بالفعل قدرتها من خلال اللعب في بطولات الكونكاكاف، فإن الخطوة التالية هي مواجهة الأفضل في العالم

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