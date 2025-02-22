شكرا لقرائتكم خبر عن الغيضة/مركز أم إبراهيم يختتم العام الدراسي بحفل تكريمي لطالبات الحلقات القرآنية وطالبات محو الأمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة / خاص

في أجواء من الفرح والسرور، نظم مركز أم إبراهيم حفلًا ختاميًا وتكريميًا لطالبات الحلقات القرآنية، بالإضافة إلى تخريج دفعة جديدة من طالبات محو الأمية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها نشيد ترحيبي قدمته "فراشات المركز"، مما أضفى جوًا من البهجة والسرور على المكان.

ثم ألقت مديرة المركز، سيما الصعيدي، كلمتها التي عبّرت فيها عن سعادتها بهذا اليوم الخاص الذي يجمع مناسبتين مهمتين: اختتام العام الدراسي، وتخريج دفعة جديدة من طالبات محو الأمية، والبالغ عددهن 14 خريجة، بالإضافة إلى تكريم 110 من طالبات المركز.

وأكدت "الصعيدي" على أهمية هذا الحفل الذي يبرز الإنجازات التي تم تحقيقها طوال العام الدراسي، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المعنيون بالحلقات القرآنية وكذلك دورة محو الأمية.

كما قدمت شكرها للجهات المعنية مثل جمعية القرآن الكريم على إشرافها المستمر على الحلقات القرآنية، وجهاز محو الأمية على متابعة الطالبات، وشكرت أولياء أمور الطالبات الذين كان لهم الدور الأكبر في تشجيع بناتهم على تعلم وحفظ القرآن الكريم والمشاركة في برامج محو الأمية.

وفي فقرة أخرى من الحفل، ألقت إحدى الخريجات من طالبات محو الأمية كلمة عبّرت فيها عن شكرها العميق لكل من ساعدها في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بما يقدمه المركز من برامج تهدف إلى تنمية المجتمع وتعليم النساء.

تضمن الحفل أيضًا عرضًا للخريجات، حيث تم تكريمهن وتسليمهن الشهادات تقديرًا لجهودهن، كما تم تكريم طالبات الحلقات القرآنية في جو من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققنها طوال العام.

واختتم الحفل بتقديم الشكر لجميع الحاضرين والمساهمين في نجاح هذه الفعالية التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.