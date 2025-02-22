شكرا لبحثكم عن خبر بحضور رسمي..تدشين فعاليات المعرض الرمضاني الثالث في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سليم المعمري: دشّن الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، واللواء أحمد البصر نائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، وسالم سلمان الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة، والعميد سامي السعيدي المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، ووكيل محافظة عدن الأستاذ رشاد شائع صباح اليوم السبت فعاليات المعرض الرمضاني الثالث في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي حفل التدشين، قام الوالي بقص شريط المعرض بحضور جمع غفير من رجال الأعمال والناشطين والصحفيين والمواطنين. وتجول معالي الوزير في أقسام المعرض، معبراً عن ارتياحه لهذا الافتتاح الذي سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك.

ويضم المعرض أكثر من 32 شركة تجارية في 32 مربع وثلاثة مربعات للمواد الإنتاجية تابعة للمؤسسة الاقتصادية وهي مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك الدقيق، الزيوت، التمور، العصائر، والمواد التموينية الأساسية، بالإضافة إلى السلة الرمضانية والعروض الترويجية والتخفيضات على مختلف السلع. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما يهدف المعرض إلى تعزيز الاستقرار التمويني خلال الشهر الفضيل وتوفير خيارات شرائية بأسعار تنافسية، وذلك ضمن مساعي المؤسسة الاقتصادية اليمنية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لكافة فئات المجتمع بأسعار مخفضة.

وفي هذه المناسبة، تتقدم قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بالعميد سامي السعيدي بأطيب التهاني والتبريكات لكافة المواطنين، متمنياً لهم رمضاناً مباركاً مليئاً بالخير والبركات، ومؤكداً على استمرار الجهود لتقديم الخدمات التي تساهم في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.