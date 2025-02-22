شكرا لقرائتكم خبر عن بظروف غامضة في البيضاء...مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل القيادي في جماعة الحوثي الإرهابية، إسماعيل الريدي المعروف بـ"أبو مالك"، مع اثنين من مرافقيه في ظروف غامضة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الريدي متورط في حادثة قتل الشاب علوي سكران، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد أن تم توثيقها عبر مقطع فيديو يُظهر طقماً حوثياً يقوم بدهسه وسحب جثته وإطلاق النار عليه، تحت ذريعة أنه مطلوب أمنياً.

وبعد مقتل الريدي، نقلت جماعة الحوثي جثته ومرافقيه إلى المستشفى العسكري بصنعاء. وقد تم استدعاء عدد من أقاربه في مديرية ريدة لإقامة مراسم التشييع، قبل نقل الجثامين إلى مسقط رأسه في مدينة ريدة لدفنهم.

التقارير تشير إلى أن الريدي قتل برصاص عناصر قبلية مجهولة، بينما تتحدث مصادر أخرى عن احتمالية تصفيته من قبل قيادات حوثية بهدف تهدئة القبائل بعد مقتل سكران.

يُذكر أن جماعة الحوثي، المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، قد اتهمت سكران بمهاجمة عناصرها أثناء مهمة أمنية، وهو ما ترفضه تسجيلات المراقبة وشهادات أحد عناصر الجماعة.

