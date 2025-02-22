شكرا لبحثكم عن خبر عشرة ميجا طاقة شمسية لمحافظة أبين، والمهرة و خمسة ميجا للضالع من البنك الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عمَّان، سبأنت

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس، مانع بن يمين، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع مديرة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيداء، أوجه الدعم الدولي لمشاريع الطاقة الشمسية والجهاز المركزي للإحصاء.

وتطرق الاجتماع ،الذي حضره وفد من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى عدد من القضايا الحيوية في مقدمتها تكثيف البعثات الميدانية للبنك الدولي إلى اليمن، وأهمية استمرار الدعم الفني والمادي وتطوير القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، وتعزيز آليات التنسيق مع المانحين لضمان تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما تطرق إلى خطط المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية "شمس" بقدرة إجمالية 25 ميجاوات، موزعة بواقع 10 ميجاوات في محافظة المهرة، و10 ميجاوات في محافظة أبين، و 5 ميجاوات في محافظة الضالع، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من المشروع والتي ستشهد رفع القدرة الإجمالية إلى 98 ميجاوات لتشمل بقية المحافظات.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض خطط المحفظة المستقبلية للبنك الدولي في اليمن، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لهذه المحفظة، نظراً لدورها المحوري في تمويل المشاريع التنموية الحيوية، وكذا مناقشة سُبل تعزيز قدرات الجهاز المركزي للإحصاء في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمسح ميزانية الأسرة وغيرها من المسوحات الإحصائية المهمة، وتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات في الجهاز وتحديث منهجيات جمع البيانات وتحليلها.

وأكد وزير التخطيط، حرص الحكومة على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، نظراً لأهميته الإستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.. مشدداً على أهمية مواصلة التعاون البناء مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها والانتقال من مرحلة الدراسات والتخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

من جانبه أكد وزير الكهرباء، أهمية استكمال الخطة الرئيسية للطاقة في عدن (Aden Energy Master Plan)..مشيراً الى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات النهائية على الخطة وتشكيل الوحدات التنفيذية اللازمة لتنفيذها بكفاءة وفاعلية.

بدورها أكدت مديرة البنك الدولي في اليمن، التزام البنك بمواصلة دعم جهود التنمية في اليمن، وأهمية مشاريع تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتمهيد الطريق نحو التعافي المستدام.