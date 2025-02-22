ممنوع دخول النساء...حيلة سحرية للرجال لتأخيرالـ"..." في ليلة الدخلة

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عدن - ياسمين التهامي - �عتبر سرعة القذف من المشكلات الجنسية التي تثير قلق الرجال المقبلين على الزواج، لأنها تتسبب في قصر مدة ممارسة العلاقة الحميمة، مما يشعرهم بالإحراج أمام زوجاتهم.

ولتجنب سرعة القذف في ليلة الزفاف، هناك إجراء يُنصح بفعله قبل ممارسة العلاقة الحميمة، حسبما ذكرت الدكتورة هبة قطب، استشاري الصحة الجنسية.

وأضافت هبة أن ممارسة العادة السرية قبل الجماع في ليلة الزفاف قد تجعل الرجال أقل عرضة لسرعة القذف أثناء العلاقة الحميمة، لأنها تزيد من قدرتهم على التحكم في عملية إطلاق السائل المنوي.

ومع ذلك، أشارت استشاري الصحة الجنسية إلى وجود شرطين يجب توافرهما لدى الرجل المقبل على الزواج، حتى ينجح في الاستفادة من العادة السرية في الوقاية من سرعة القذف أثناء الجماع في ليلة الزفاف.

وأوضحت أن الشرط الأول هو عدم معاناة الرجل من ضعف الانتصاب، بينما الشرط الثاني هو ممارسة العادة السرية قبل العلاقة الحميمة بعدة ساعات.

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