شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جيدة لبرشلونة قبل مواجهة لاس بالماس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجه اليوم فريق لاس بالماس ضيفه برشلونة في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين من المسابقة المحلية وذلك على ملعب غران كناريا. برشلونة في أخر 5 مباريات قبل مواجهة لاس بالماس حقق الفوز في 4 وتعادل في لقاء وحيد

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