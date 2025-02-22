شكرا لقرائتكم خبر عن في سن الثلاثين...5 أسباب لسرعة الـ"..." عند الرجال "فيديوجرافيك" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يواجه بعض الرجال في عمر 30 عامًا صعوبة كبيرة في إطالة مدة ممارسة العلاقة الحميمة، لعدم قدرتهم على التحكم في عملية القذف أثناء الجماع.
في الفيديوجرافيك، يستعرض "الكونسلتو" أسباب سرعة القذف في سن الثلاثين، وفقًا لموقعي "Mayo Clinic" و"Cleveland Clinic".
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