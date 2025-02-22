شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن هذا المساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جه أنظار جميع الجماهير نحو كلاسيكو دوري روشن السعودي الليلة بين الهلال والاتحاد، والذي سينطلق في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة. العميد متصدر ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال، يدخل اللقاء بطموحات كبيرة لتعزيز الفارق والانفراد بالصدارة، بينما يأمل الزعيم في الفوز وتقليص الفارق مع الاتحاد لنقطة واحدة. فريق عمل هاي كورة يقدم لكم تشكيلة الفريقين الأقرب للقاء الليلة، حسب التسريبات الأخيرة … ربما يكون هناك تطورات جديدة بخصوص بعض الأسماء …! لذا تابعونا من خلال هذه الصفحة في تحديث مستمر حتى موعد اللقاء. تشكيلة الهلال المتوقعة حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع : رينان لودي – خاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – جواو كانسيلو. خط الوسط : محمد كنو – سيرجي سافيتش – روبن نيفيز. ⁠خط الهجوم: سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو – مالكوم. تشكيلة الاتحاد المتوقعة حراسة المرمى : رايكوفيتش. خط الدفاع : حسن كادش – دانيلو بيريرا – سعد الموسى. خط الوسط : عبد الرحمن العبود – نغولو كانتي – فابينهو – مهند الشنقيطي. خط الهجوم : ستيفن بيرجوين – كريم بنزيما – موسى ديابي.

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