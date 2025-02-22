شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع انباء عن اقالته ...بن مبارك يفاجئ الجميع ويبعث هذه الرسالة للملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك رسالة قبل قليل للقيادة السعودية وقال بن مبارك في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏أتوجه بالتهنئة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء، والحكومة والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة ‎#يوم_التاسيس والذي يجسد مسيرة تاريخية وحضارية عريقة تواكبها إنجازات على مختلف الأصعدة تعزز مكانة وريادتها إقليمياً ودولياً.. واختتم بالقول:أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان.



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