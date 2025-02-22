شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية يفاجئ الجميع ويؤكد ان الصراعات ستبقى ولن تنتهي الحرب في اليمن ويكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي عادل اليافعي:انتهت حروب سوريا ولبنان وغزة وقريبا أوكرانيا وستتوقف حروب العالم وتقوم دول وتمضي حياتهم للأفضل ، إلا اليمن ستبقى في صراعات لا تنتهي بسبب جينات الجهل

واضاف:نفوسهم لا تشبع ولا تقنع وعقولهم توقفت عند التكسب الخاص لهم والحاشية فحكموا هذه الارض الطيبة وأذلوها وجعلوها جحيما لا يطاق على اهلها . يارب أملنا بك كبير أن ترزق ارض انصار حبيبك من يخافونك ويرحمون عبادك الضعفاء .

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