شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يفاجئ الجميع ويعلنها بكل صراحة ...الصراع سينفجر من جديد باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمح الكاتب الصحفي خالد سلمان لانفجار الصراع باليمن من جديد



وقال خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏هل ينفجر الصراع ثانية في اليمن وتعاود آلة الحرب دورانها بضراوة أكثر، تتخطى عملية جس النبض عبر المناوشات الجارية في بعض نقاط مأرب ،ومناطق تماس في محافظات أُخرى؟

سؤال يجيب عنه موقع “جيو بوليتيكال” الكندي ، بترجيح إحتمالية أن يفكر الحوثي جدياً بالزحف نحو مثلث النفط ،والذهاب بعيداً بإتجاه عمق المناطق الجنوبية المحررة.

الواقع إن الحرب في اليمن التي دخلت في طور خفض التصعيد منذ 2022 ، ليست حالة محلية معزولة بذاتها تتحرك وفقط شروطها الذاتية ،هي جزء من وضع إقليمي الحوثي فيه مجرد مخلب ووكيل ، لايتخذ قرار السلم والحرب لحاجات وطنية ، بقدر ما يأتي مثل هكذا قرار بتوجيهات المركز طهران ، ويتصل بملفات إيران وصراعاتها مع واشنطن وتل أبيب ، وأفق إحتواء الملف النووي سلماً أو بالعمل العسكري المباشر ، وهو ما ينعكس على قرار الحوثي المنصة الأخيرة لايران ، ناهيك عن فرص تجدد الحرب على غزة ، مايجعل صنعاء في حرج أمام بيئتها المذهبية، إن لم تبادر في إطلاق الصواريخ على تل ابيب والملاحة التجارية بذات آلية تسجيل مواقف بلا إحداث خسائر بإسرائيل ، مع فارق جوهري في الظروف وطبيعة رد الفعل الأمريكي عقب تولي ترامب إدارة الحكم.

وتابع بالقول:

النُذر تتجمع في سماء ملبدة بعوامل تنشيط ساحة المعارك المحلية ثانية، في لحظة تزداد الصعوبات والتحديات التي تواجه الحوثي في مناطق سيطرته، ودخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ ، وتجفيف شبكات التهريب والضغط على الموارد ، ما يجعل التفكير ببسط السيطرة على صافر، ومناطق الثروات ضمن الخيارات المطروحة، لحاجة إقتصادية أولاً ولتحسين وضعه التفاوضي في حال تم إحياء هذا المسار مجدداً.

مختتما منشوره قائلاً:

الحقيقة التي نتمنى أن يكون الجيش الشرعي والمكونات السياسية صاحبة الحيثية العسكرية قد إستخلصتها ، إن جبهة منفردة مع الحوثي معزولة عن سائر الجبهات ، تساوي إعادة إنتاج سابق الهزائم ، في حين التعاطي مع كل اليمن كجبهة واحدة متراصة، متخطية خلافاتها ،ستنتج حتماً نصراً يودي بمشروع الحوثي، ويسهل فرص إستعادة الدولة، فواحدية الجبهة المسبوقة بتفاهمات سياسية بينية ،هي وحدها بوابة إجبارية للإنتصار.