شاهد...عصابات التنويم المغناطيسي سرقة محل صرافة من قبل إمرأتان قامتا بتنويم صاحب المحل مغناطسيا" بحي التحرير

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عدن - ياسمين التهامي - nbsp; عصابات التنويم المغناطيسي سرقة محل صرافة من قبل إمرأتان قامتا بتنويم صاحب المحل مغناطسيا" بحي التحرير "تفاصيل" نجحت امرأتان في سرقة آلاف الدولارات من محل صرافة، بواسطة الذي يتسبب بالاسترخاء والاستسلام لضحاياه. وقالت وسائل إعلام إن امرأتين دخلتا محل صِرافة في حي التحرير بمدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، وخرجتا بعد سرقة أربعة آلاف دولار منه. ونقلت عن مصادر أمنية، قولها إن السرقة تمت عن طريق تنويم صاحب محل الصرافة مغناطيسيًّا، ومن ثم سرقة الأموال والفرار. وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالحادثة، وبدأت تحرياتها وتحقيقاتها ومراجعة كاميرات المراقبة للوصول إلى المتهمتين. عصابات التنويم المغناطيسي وتصاعد الحديث في العراق عن عصابات التنويم المغناطيسي في السنوات القليلة الماضية بعد وروده في بيانات رسمية لوزارة الداخلية خلال ضبط عصابات سرقة، وتتباين ردود الفعل بين مصدق ومشكك بقدرة تلك الطريقة على سرقة الناس من دون مقاومة. خدع مبتكرة ومقنعة ويقول مدونون عراقيون إن السلب يتم بواسطة أساليب خداع مبتكرة ومقنعة، وليس بواسطة التنويم المغناطيسي الذي يحتاج لوقت طويل ومكان هادئ لتنويم الآخرين مغناطيسيًّا. وعلى الجانب الآخر، يبدي مدونون آخرون مخاوفهم من طريقة السرقة الجديدة، ويتبادلون النصائح لتفادي الوقوع ضحايا لها، مثل عدم الدخول في محادثات طويلة مع غرباء في الأماكن العامة. والتنويم المغناطيسي علاج نفسي يُستخدم من متخصصين عبر تنويم العقل الظاهر، وإبقاء العقل الباطن لإظهار ما فيه، وفق ضوابط وشروط، ويتم في الغالب باتفاق الطرفين، المعالج والمريض.



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