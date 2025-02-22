شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات حادة في الصف الاول لقيادات الحوثي ...الرزامي:الدولة في صنعاء يديرها الفاسدون والسرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط الاعلامي في حماعة الحوثي ابو محمد طه الرزامي ان الفاسدين والسرق يعتقلون الشرفاء والأحرار في صنعاء، لوقوفهم ضد الفساد والفاسدين.

ونوه الرزامي إلى ان الشرفاء اظهروا حقائق دولة أصبح يديرها الفاسدين والمندسين والسرق.

واشار إلى ان الصادقين إذا تكلموا أو وقفوا في وجه فاسد أو سارق اعتقلوهم.

وبين الرزامي على حسابه في الفيسبوك ان الشرفاء والصادقين في صنعاء اصبحوا يحاربون الفاسدين نيابة عن أجهزة الدولة، فيما المسؤولين يحاربونهم من أجل الفاسدين.

ووجه تساؤلا لسلطة صنعاء: هل ستبنون دولة عادلة بتصرفاتكم وأفعالكم هذه..؟!