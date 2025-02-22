شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار تعيين"تعرف عليه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار تعيين جديد خاص بمحافظة مأرب هذا وتم تعيين ناصر مبروك رقيب على وكيلاً لمحافظة مأرب للشؤون الأمنية وترقيته إلى رتبة لواء



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