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صدور قرار تعيين"تعرف عليه"

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صدور قرار تعيين"تعرف عليه"

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عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار تعيين جديد خاص بمحافظة مأرب

 

هذا وتم تعيين ناصر مبروك رقيب على وكيلاً لمحافظة مأرب للشؤون الأمنية وترقيته إلى رتبة لواء
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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