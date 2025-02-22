شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يستضيف جنوى وميلان ضيفا على تورينو فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستضيف فريق إنتر ميلان نظيره جنوى فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، في مواجهة يسعى خلالها النيراتزوري لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي، بعد تعثره الأخير أمام يوفنتوس، وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة إنتر ضد جنوى وتعرض إنتر ميلان للخسارة أمام يوفنتوس في ديربي إيطاليا بنتيجة 1-0، مما أدى إلى فقدانه للصدارة لصالح نابولي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، ورغم تقديمه أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، إلا أن الفريق لم يتمكن من استغلال الفرص، حيث حسم فرانسيسكو كونسيساو المباراة لصالح يوفنتوس بهدف متأخر. ومع تعرضه لهزيمتين في آخر ثلاث مباريات بالدوري، بدأ البعض في التساؤل عما إذا كان النيراتزوري بحاجة إلى عملية تجديد مماثلة لما قام به مانشستر سيتي في الصيف الماضي. وفي مواجهة الفرق المتواجدة في النصف السفلي من الجدول، حقق إنتر نتائج رائعة هذا الموسم، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين من أصل 13 مواجهة، كما يتمتع بسجل قوي أمام جنوى، حيث فاز في 10 مباريات متتالية بين الفريقين على أرضه، مسجلًا 27 هدفًا مقابل هدفين فقط منذ آخر خسارة له أمام جنوى في عام 1994. تورينو ضد ميلان وبعد خروجه المخيب من دوري أبطال أوروبا ، يسعى ميلان لتعزيز حظوظه في العودة إلى البطولة الأوروبية من خلال تحقيق الفوز على تورينو في اللقاء الذي يجمعهما في السابعة من مساء اليوم السبت في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي. ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، في حين يحتل تورينو المركز الـ12 برصيد 28 نقطة. وخرج ميلان من دور الـ16 أمام فينورد بعد خسارته في مجموع المباراتين، ما زاد الضغوط على المدرب سيرجيو كونسيساو، وعلى الرغم من تصدر ميلان قائمة الفرق الأكثر حصدًا للنقاط في الدوري منذ يناير، إلا أنه لا يزال خارج المراكز الأربعة الأولى. وفي المقابل، يأمل تورينو في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام بولونيا الأسبوع الماضي، رغم تمتعه بسجل قوي على أرضه أمام ميلان، ويعوّل الفريق على نجمه تشي آدامز، الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم، في مواجهة هجوم ميلان بقيادة سانتياجو خيمينيز. ومن المنتظر أن يحتفظ ثيو هيرنانديز بموقعه رغم طرده في دوري الأبطال، في حين تتاح لكونسيساو عدة خيارات لتعزيز تشكيلته، مع عودة بعض اللاعبين من الإصابة.

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