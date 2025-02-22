شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان رسمي بشأن وباء خطير"بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اعلان رسمي عن وزارة الصحة العامة والسكان، بشأن وباء خطير، ينتشر بالعدوى، وسرت انباء انتشاره في احدى محافظات الجمهورية، وتداولتها على نطاق واسع وسائل اعلام محلية وناشطون على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، اثار فزع المواطنين.

جاء هذا في بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام والتثقيف الصحي، في العاصمة صنعاء، الخميس (20 فبراير)، تعقيبا على ما نشره الدكتور طه النخلاني على حائطه بمنصة "فيس بوك" عن "اكتشاف اكتشاف اول حالة جدري قرود في مركز القاعدة الطبي بمحافظة اب".

وقال البيان: إنه تم التعامل مع هذه الشائعات بكل جدية، وتم التحرك مباشرة من فرق الإدارة العامة لمكافحة الامراض والترصد الوبائي والاستجابة السريعة بالمحافظة والمديرية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة بالمحافظة، والنزول الى موقع البلاغ، للتقصي والتحقق وتقييم الحالة".

مضيفا: "تم تقييم الحالة حسب التعريف القياسي والاعراض والعلامات واخذ التاريخ المرضي او تاريخ السفر او اذا كان لها اي ارتباط وبائي مع أي حالة مؤكدة مخبريا وكل الإجراءت اللازمة للتقصي الوبائي، وأخذ عينات من المريض وارسالها للمختبر المركزي بصنعاء لفحصها".

وتابع: "تم البحث في المنطقة عن اي اعراض مشابه سواءا في منزل الطفل المصاب او احد جيرانة للبحث عن حالات اشتباه في المخالطين والذي قد يكون احدهم مصدرا للعدوى". وأردف: "وكانت النتائج أن التعريف القياسي والأعراض والعلامات المرضية للطفل المصاب لا تنطبق على جدري القرود".

موضحا أنه تبين "لا يوجد أي تاريخ للسفر للخارج او اي ارتباط وبائي بحالة اخرى مؤكدة مخبريا، ولم يجد الفريق أي اشتباه باصابات أخرى في المخالطين سواء في منزل الطفل المصاب او احد جيرانه، واليمن مازالت وستبقى ان شاء الله خالية من هذا المرض وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب".

ومضى بيان مركز الاعلام والتثقيف الصحي، قائلا: "تؤكد وزارة الصحة انها لم تُبلغ من قبل الدكتور الذي نزل الاشاعة حسب ما وضحه في منشوره وانما اكتفى بالنشر فقط في صفحته دون ادنى حس بالمسؤولية. وسيتم تعميم النتائج المخبرية فور وصولها من المختبر المركزي لطمأنة الجميع".

مختتما "نرجو من جميع وسائل الاعلام والاعلاميين والناشطين التحري الدقيق قبل اعتماد الاخبار التي يتم نشرها، وأن يأخذوا معلوماتهم من القنوات الرسمية لوزارة الصحة والبيئة كون النشر دون تأكد وتبين يؤدي الى اقلاق السكينة العامة وتتحمل هذه الجهات تبعات النتائج دينيا وقانونيا ومجتمعيا".

يشار إلى أن الدكتور طه النخلاني كان نشر على حائطه بمنصة "فيس بوك" تدوينة عن "اكتشاف اكتشاف اول حالة جدري قرود في مركز القاعدة الطبي بمحافظة اب". وتسبب تداوله في عدد من المواقع الاخبارية وعلى منصات التواصل في اثارة فزع واسع بين اوساط المواطنين من انتشار وباء جدري القرود.



