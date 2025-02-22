شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة ومفاجئة بشأن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقدم وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، اليوم، تقريراً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وفقاً لقرار تنفيذي صدر في 22 يناير الماضي.

ويأتي هذا التقرير بعد مشاورات أجراها بومبيو مع مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، وذلك لتنفيذ القرار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 8 مارس المقبل.

وسيتم الكشف عن آليات التنفيذ والاستثناءات بشكل أوضح في الأول من مارس.

وكان ترامب قد أدرج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية بعد 8 أيام من دخوله عتبة البيت الأبيض، حيث من المرجح أن يؤدي القرار إلى فرض عزلة شاملة على المليشيا الإرهابية.

