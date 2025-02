شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. موعد أول مواجهة بين محمد صلاح وعمر مرموش فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

لا يفوتك.. موعد أول مواجهة بين محمد صلاح وعمر مرموش فى الدوري الإنجليزي محمد صلاح وعمر مرموش محمد صلاح وعمر مرموش حازم صلاح الدين السبت، 22 فبراير 2025 12:30 ص يحل فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي، الذي يلعب مع النجم المصري الصاعد عمر مرموش، على ملعب الاتحاد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2024-2025. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول مباراة مان سيتي ضد ليفربول تقام فى السادسة والنصف مساء الأحد 23-2-2025، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1. أول مواجهة بين صلاح ومرموش وتعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي هي المواجهة التي ستجمع لأول مرة بين الثنائي المصري محمد صلاح نجم الريدز وعمر مرموش الوافد الجديد في صفوف السماوي خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني. ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتصدر والسيتي الرابع يحتل ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 والخسارة في لقاء وحيد، وتسجيل 62 هدفًا وتلقى 26. بينما يحتل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 52 هدفًا وتلقي 35. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الهدافين، حيث رفع الملك المصري، رصيده إلى 24 هدفًا، متفوقًا بفارق 5 أهداف على منافسه الأقرب النرويجي هالاند هداف مانشستر سيتي. وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة، وهو الإنجليزي أنتوني تايلور كحكم ساحة، ويعاونه كل من جاري بيسويك ولي بيتس كمساعدين، فيما سيكون آندي مادلي حكمًا رابعًا، وتم تكليف ستيوارت أتويل بإدارة تقنية الفيديو.