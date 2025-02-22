شكرا لقرائتكم خبر عن "كاس" ترفض استئناف روبياليس على عقوبة "القبلة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الجمعة الاستئناف الذي تقدم به لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق ضد عقوبة إيقافه 3 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.كان الدولي الدولي لكرة القدم "فيفا"، أوقف روبياليس؛ بسبب قيامه بتقبيل جيني هيرموسو بعد المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للسيدات في 2023جاء قرار اللجنة التابعة لأعلى محكمة رياضية بعد يوم من إدانة روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي على هيرموسو، وتغريمه مبلغ يزيد على 10 آلاف يورو، وتم منعه من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو، أو التواصل معها لمدة عامالعقوبة فرضت على روبياليس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما سيمنعه عن العمل في كرة القدم لما بعد بطولة كأس العالم 2026 للرجال. وذكرت المحكمة الدولية، أن اللجنة التابعة لها توصلت إلى أن تصرفات روبياليس في نهائي كأس العالم للسيدات "تشكل انتهاكات متعددة وجسيمة لمدونة الانضباط الخاصة بالفيفا"، ولم تجد سببًا للاعتقاد بأن العقوبة غير متناسبة. وأضافت المحكمة "لجنة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي قضت بأن العقوبة المفروضة معقولة ومتناسبة

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