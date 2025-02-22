شكرا لقرائتكم خبر عن "تصرفات غريبة".. ليفربول يدفع صلاح إلى الرحيل بعرض "مُهين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت تقارير صحفية بريطانية العرض الذي قدمه ليفربول لتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح بـ"المهين"، إذ عرض النادي الإنجليزي راتباً أقل مما يتقاضاه مهاجم الفريق في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورغم مستوياته المميزة ومساهمته في تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، فإن مستقبل النجم المصري ما يزال غامضاً رغم تبقي أشهر قليلة على انتهاء عقده.

وأفاد موقع "آنفيلد واتش" أن ليفربول قدم حتى الآن عرضًا واحدًا فقط لتجديد عقد صلاح، لكن العرض كان أقل بكثير من التوقعات.

وأضاف التقرير: العرض يتضمن راتباً أقل مما يحصل عليه صلاح حالياً، وليس أكثر أو حتى لا يساوي ما يحصل عليه الآن، لذا فهي مفاجأة كبيرة.

وزاد التقرير: من المؤكد أن صلاح سيحصل على زيادة في راتبه في أي مكان آخر يذهب إليه، إذ يحتاج ليفربول إلى مكافأته على المستوى الرائع الذي يقدمه.

وبات صلاح مرشحاً بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حال فاز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل إلى الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا.