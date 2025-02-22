شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تعلن صد هجوم كبير لجماعة الحوثي شمال اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدة- جهينة يمن:

أعلنت القوات الحكومة الشرعية صد هجوم لجماعة الحوثي في معقل الجماعة بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور البقع أن قوات المحور تصدّت للهجوم فجر اليوم، بعد أن حاولت قوات جماعة الحوثي التقدّم الى مواقعها.

وأضاف المركز أن القوات الحكومية، وجّهت ضربات دقيقة بالمدفعية استهدفت مواقع تجمع الحوثيين ، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم وفق المركز

ولم يصدر عن جماعة الحوثي اي تعليق على بيان المركز الاعلامي لمحور البقع حتى الان.