شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف يمني في بيروت .. كيف وصلوا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أثار الناشط الحوثي عبد الغني الزبيدي جدلًا واسعًا بعدما زعم أن 27 ألف يمني سيشاركون في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في أكتوبر الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الزبيدي في تغريدة على منصة "إكس": "27 ألف يمني يشاركون في تشييع السيد حسن نصر الله رغم الحصار ورغم أنه لا توجد رحلات مباشرة بيننا وبين لبنان."

ومن المقرر أن تُقام مراسم التشييع غدًا الأحد، 23 فبراير الجاري، وسط تساؤلات حول كيفية وصول هذا العدد الكبير من اليمنيين إلى لبنان في ظل غياب الرحلات الجوية المباشرة، ما يثير الشكوك حول دقة الأرقام المعلنة.