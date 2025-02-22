شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منفذ الوديعة...كيفية استخراج تأشيرة السفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد منفذ الوديعة منفذًا حدوديًا هامًا بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويشهد حركة عبور كثيفة للمسافرين، لتسهيل رحلتك عبر هذا المنفذ، سواء كانت بغرض السياحة أو العمل أو الزيارة، نقدم لك هذا الدليل الشامل حول كيفية استخراج تأشيرة السفر عبر منفذ الوديعة.

لضمان دخولك إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة دون أي تأخير أو رفض، اتبع الخطوات التالية:

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بعد تثبيت التطبيق، افتحه واضغط على أيقونة "إنشاء حساب جديد".

أدخل بياناتك الشخصية بشكل صحيح، مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف.

سيقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية لتأكيد حسابك. أدخل رمز التأكيد في الخانة المخصصة.

يُنصح باستخدام كلمة مرور قوية لحماية حسابك.

حدد التاريخ والوقت المناسبين لك للعبور.

أدخل تفاصيل مركبتك وعدد المرافقين معك.

راجع جميع المعلومات للتأكد من صحتها، ثم اضغط على "تأكيد".

ستتلقى رسالة نصية تحتوي على تفاصيل حجزك.

يمكنك طباعة موعد حجزك وعرضه في المنفذ، أو الاحتفاظ به كصورة على هاتفك.

قم بتعبئة نموذج طلب تأشيرة العبور بشكل كامل ودقيق.

قم بدفع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، ستتم معالجة طلبك، يمكنك استلام التأشيرة من السفارة أو مكتب التأشيرات بعد انتهاء فترة المعالجة.

الوثائق المطلوبة للعبور من منفذ الوديعة

تشمل الأوراق والمستندات المطلوبة لعبور منفذ الوديعة ما يلي:

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يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

إذا كنت غير يمني الجنسية، يجب أن يكون لديك تأشيرة دخول سارية المفعول إلى المملكة العربية السعودية.

قد تحتاج إلى الحصول على تصريح عبور خاص من السلطات السعودية، ويمكنك التحقق من ذلك قبل سفرك.

حجز فندق، تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا،.

تأشيرة عمل، خطاب دعوة من جهة العمل.

خطاب دعوة من العائلة أو الأصدقاء.

منفذ الوديعة

منفذ الوديعة هو منفذ حدودي بري يقع بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا المنفذ من أهم المنافذ البرية في المنطقة، حيث يمر عبره عدد كبير من المسافرين يوميًا.