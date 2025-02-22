شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة يمنية على موعد مع خبر سار خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

تستعد محافظة تعز لاستقبال دفعة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، حيث يتم حاليًا نقل المواد من محافظة عدن إلى جميع مراكز التوزيع في مديريات المحافظة.

ووفقًا لرئيس اللجنة الرقابية المجتمعية هيكل عصيوران، سيتم خلال الأسبوع القادم البدء في توزيع المواد الغذائية على المستفيدين من قبل جمعية الأصول الإنساني فور اكتمال تحميل الكميات المخصصة للمرحلة الحالية.

وأكد عصيوران أن عملية الصرف ستشمل جميع المستفيدين دون إسقاط أي أسماء، مشيدًا بجهود برنامج الأغذية العالمي وجمعية الأصول الإنساني في إيصال المساعدات إلى الأسر المحتاجة.

واوضح ان مكونات السلة الغذائية تشمل

50 كجم من القمح و3 لترات من الزيت و5.3 كجم من البقوليات

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة السكان وتحسين الأمن الغذائي في المحافظة.