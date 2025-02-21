شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يكشف عن كواليس حياة الرئيس صالح بعد دخول جماعة الحوثي صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

كشف الصحفي السعودي عبد الله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، عن تفاصيل لقائه بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليها، مشيرًا إلى الأجواء المتوترة التي أحاطت بالمقابلة.

وقال آل هتيلة، في تغريدة على منصة إكس، إن صالح ودّعه بعد انتهاء الحوار في منزله بحي حدة بصنعاء، بحضور عدد من قيادات حزب المؤتمر، قائلاً له: "أخ عبدالله، اتفقنا أو اختلفنا، السعودية عظيمة وستبقى عظيمة بقيادتها وشعبها."

وأضاف آل هتيلة أنه لاحظ خلال اللقاء أن صالح كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، وحينما سأله عن ذلك، أجابه الأخير بطريقة غير مباشرة بالقول:

"أقمت لك مأدبة غداء، أعتذر عن حضورها، وسيكون معك عدد من المسؤولين"، في إشارة إلى الفلتان الأمني الذي كانت تعيشه صنعاء في تلك الفترة.

وأكد الصحفي السعودي أن زيارته إلى صنعاء في تلك الظروف كانت مغامرة، إذ التقى برجل عاش تناقضات كثيرة، انتهت بخذلانه واختيارات قادته إلى الطريق الخطأ الذي أودى بحياته.

لكنه أشار إلى أن صالح يُحسب له أنه، قبل مقتله، أعلن انشقاقه عن الحوثيين ودعا أنصاره لاستعادة البلاد، كما أبدى استعداده للحوار مع التحالف العربي بقيادة السعودية.