شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل غير متوقع: لبنان يشعل خلافات عميقة داخل جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

أثارت عملية اختيار وفد جماعة الحوثي للمشاركة في تشييع جثمان القيادي في حزب الله حسن نصر الله في بيروت موجة من الانتقادات داخل صفوف الجماعة.

حيث عبر عدد من الناشطين الموالين للحوثيين عن استيائهم مما وصفوه بالإقصاء والمحسوبية في تحديد الأسماء التي سافرت إلى لبنان.

وكتب الناشط الحوثي محمد العماد منشورًا على منصات التواصل ينتقد فيه استبعاد فريقه الإعلامي من الوفد، كاشفًا عن أنه طلب السماح لفريق قناة الهوية بالمشاركة، لكن قوبل طلبه بالرفض بحجة عدم توفر حجوزات الطيران، وهو ما شكك في صحته بعد تأكده من وجود مقاعد شاغرة.

كما أبدى الناشط الحوثي حسين الأملحي استياءه من الآلية التي تم بها اختيار المشاركين، ملمحًا إلى أن الاختبار تم وفق درجة القرب من قيادات جماعة الحوثي ، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أنصار الحوثيين الذين اعتبر بعضهم أن هذه الواقعة تؤكد حجم كل شخص داخل الجماعة.