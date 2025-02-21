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كيليان سيتخطى رونالدو في اول موسم له مع ريال مدريد

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كيليان سيتخطى رونالدو في اول موسم له مع ريال مدريد

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عدن - ياسمين التهامي - �ل كيليان مبابي الى الهدف رقم 28 مع ريال مدريد هذا الموسم بعد تسجيله هاتريك في شباك مانشستر سيتي في إياب المحلق المؤهل لدور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا. مبابي الآن يفصله 5 أهداف فقط عن معادلة النجم البرتغالي في أول موسم له مع ريال مدريد و6 أهداف من أجل تجاوزه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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