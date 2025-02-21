شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان سيتخطى رونالدو في اول موسم له مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ل كيليان مبابي الى الهدف رقم 28 مع ريال مدريد هذا الموسم بعد تسجيله هاتريك في شباك مانشستر سيتي في إياب المحلق المؤهل لدور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا. مبابي الآن يفصله 5 أهداف فقط عن معادلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول موسم له مع ريال مدريد و6 أهداف من أجل تجاوزه

كانت هذه تفاصيل خبر كيليان سيتخطى رونالدو في اول موسم له مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.