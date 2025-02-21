شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في اعلان مفاجئ ...جماعة الحوثي تعلن رسمياً مغادرة عدد من قياداتها للعاصمة صنعاء وتكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت مليشيا الحوثيين عن مغادرة قياداتهم الى لبنان قبل قليل

وقالت مليشيا الحوثي ان : وفد رسمي رفيع المستوى على رأسه مفتي الجماعة يغادر مطار صنعاء للمشاركة في مراسيم تشييع نصرالله وصفي الدين

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