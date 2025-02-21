شكرا لقرائتكم خبر عن سلوت: مواجهة سان جيرمان تحدٍ كبير.. ونركز حالياً على الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن مواجهة باريس وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 عن مواجهة قوية لفريق ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ 16. وقال سلوت، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول، "فى هذه المرحلة من البطولة يكون مستوى المنافسين مرتفعًا للغاية، وقد أوقعتنا القرعة في مواجهة فريق يتمتع بخبرة أوروبية حقيقية". وأضاف، "لقد تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 بأسلوب مميز هذا الأسبوع بعد فوزه الكبير على بريست، كما حقق نتائج رائعة في مرحلة المجموعات، حيث تغلب على شتوتجارت ومانشستر سيتي وجيرونا وسالزبورج". وواصل المدرب الهولندى، "كما هو الحال بالنسبة لنا، يتصدر باريس سان جيرمان الدوري المحلي ويتمتع بسلسلة طويلة من النتائج الإيجابية، وهذا يخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته عن التحدي الذي ينتظرنا. لكنه أيضًا تحدٍ نحن متحمسون له، وندرك جيدًا أننا نستحق التواجد في هذا الدور". واختتم سلوت تصريحاته، "بالطبع، تركيزنا الحالي ينصب على مباريات الدوري الإنجليزي المقبلة، بدءًا من مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن نكون في أفضل حالة ممكنة عندما تُستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا". وتقام مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس" أحد يومي 4 أو 5 مارس المقبل، بينما تقام مباراة الإياب بملعب "آنفيلد" أحد يومى 11 أو 12 من الشهر ذاته. وتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة حصدها من 7 انتصارات وهزيمة وحيدة ليصعد مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تغلب ليفربول في مرحلة الدوري على ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن، ريال مدريد ، جيرونا، ليل قبل أن يخسر في مباراة تحصيل حاصل أمام بي إس في آيندهوفن. جيرمان فى دوري أبطال أوروبا بمثابة تحدٍ كبير للريدز

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