شكرا لقرائتكم خبر عن بمجموعة من الاعمال الدرامية والبرامج...تحفل الخارطة الرمضانية لقناة السعيدة خلال شهر رمضان المبارك هذا "الموسم .1446هجرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي إطار حرصها على تقديم مسلسلات وبرامج متميزة باذن الله تعالى

تستعد قناة السعيدة الفضائية لاستقبال شهر رمضان المبارك 1446 بخارطه برامجية رمضانية تنسجم مع روحانية الشهر الفضيل تضم مجموعة من الاعمال الدرامية والبرامجية وفي مقدمتها المسلسل المحلي دروب المرجلة في جزءه الثاني والذي نسال الله تعالى التوفيق فيه وينال اعجاب واستحسان مشاهدين الافاضل وان نحقق لهم مايلبي رغباتهم وسيناقش المسلسل عددا من قضايا وهموم المجتمع اليمني باسلوب درامي شيق وجذاب ورؤية اخراجية متميزه ويشارك فيه كوكب من ابرز نجوم الدراما اليمنية .

كما تضم الخارطة البرامجية الرمضانية لقناة السعيدة المسلسل الكوميدي عرسان الهناء وباقة من البرامج وفي مقدمتها البرنامج الجماهيري طائر السعيدة 7 الذي تقدمه مذيعتنا الاستاذة الرائعه والمتألقه مايا العبسي وبرنامج الكاميرا الخفيه ورطة على الماشي وبرنامج من اسرار القران بالإضافة إلى العديد من البرامج الدينية والصحية والتوعوبة النوعية و المسلسلات العربية.

وفي تصريح له قال الدكتور حامد الشميري رئيس مجلس إدارة القناة ان الخارطة البرامجية هذا العام حافله بالكثير من البرامج المفيده وبأفكار متنوعه و متجدده بروحانية الشهر الفضيل ونناقش فيها الكثير من قضايا المجتمع اليمني باسلوب شيق وجذاب ويعزز ثقة مشاهدينا الاعزاء في الداخل والخارج

مشيرا الى ان القناة حريصة على التميز في تقديم الأفضل والمفيد لمشاهدين الاعزاء انطلاقا من رؤيتها ورسالتها الاعلامية النبيلة والهادفه لكل اليمنين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم

مؤكدا اعتزاز قناة السعيدة الكبير بنيل ثقة كافة شرائح وفئات المجتمع اليمني باعتبارها قناة وطنية تخدم الجميع وفقا لشعارها السعيدة كل الالوان.

وهنئ الدكتور الشميري بأسم ادارة قناة السعيدة ونيابة عن موظفيها وكوادرها كافة ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وابناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول الشهر المبارك

مبتهلا الى الله العلى القدير ان يجعله شهر خير ورحمة ومفغرةوعتق من النيران شهرا زاخرا باليمن والبركات والامن والامان لليمن واليمنيين..

كانت هذه تفاصيل خبر بمجموعة من الاعمال الدرامية والبرامج...تحفل الخارطة الرمضانية لقناة السعيدة خلال شهر رمضان المبارك هذا "الموسم .1446هجرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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