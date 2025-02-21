شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائيّ ... لا يقدر اليمنيون على توفيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بنظام غذائي صحي يعتمد على الكربوهيدرات المعقدة، والفواكه، والخضروات، إضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والأنشوجة، للحفاظ على صحة القلب ومستويات طاقة متوازنة.

لكن في اليمن، أصبح توفير هذه الأطعمة تحديًا يفوق قدرة معظم الأسر، في ظل الغلاء الفاحش وانخفاض مستوى المعيشة.

فقد تحولت الفواكه إلى سلع باهظة الثمن، بينما ارتفعت أسعار الأسماك إلى مستويات غير مسبوقة، حتى في المدن الساحلية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، يضطر كثير من اليمنيين للاعتماد على أغذية منخفضة القيمة الغذائية، مما يفاقم معدلات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بنقص الغذاء الصحي.

وبينما تصدر التوصيات العالمية لنظام غذائي متوازن، يكافح ملايين اليمنيين يوميًا لتأمين أبسط احتياجاتهم الغذائية، في مشهد يعكس الفجوة الكبيرة بين معايير الصحة العالمية والواقع المعيشي القاسي.