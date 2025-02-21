عاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين ...حدث مفاجئ في الطريق الدولي للعاصمة عدن "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة أبين عن رفع قطاع المسلحين على قواطر الغاز، اليوم، بصورة مفاجئة، بعد احتجازها لمدة أسبوع في إحدى مناطق المحافظة.



وذكرت المصادر أن المسلحين كانوا قد أقاموا القطاع على طريق رئيسي، مما تسبب في عرقلة نقل الغاز المنزلي إلى وجهاته المحددة، وسط مخاوف من أزمة غاز في بعض المناطق بسبب التأخير في التوريد.



وأشارت التقارير إلى أن عملية رفع القطاع جاءت دون أي توضيح رسمي، سواء من قبل الجهات الأمنية أو المسلحين الذين نفذوا الاحتجاز، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحل الذي أدى إلى إنهاء هذا الاحتجاز.



يذكر أن مثل هذه الحوادث تتكرر في المحافظة نتيجة الخلافات القبلية أو المطالبات المالية، وسط دعوات مستمرة للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية خطوط الإمداد الحيوية ومنع أي اضطرابات تؤثر على المواطنين والخدمات الأساسية.

