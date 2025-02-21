شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد خطير ضد صحفي في تعز.. وحملة تضامن واسعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

عبر صحفيون وحقوقيون عن تضامنهم مع الصحفي محرم الحاج، الذي يواجه تعنتًا واضحًا من قبل السلطة المحلية في تعز بسبب كتاباته الناقدة وكشفه للفساد.

وبحسب ناشطين وحقوقيين فقد تعرض الصحفي محرم الحاج للإقالة من منصبه كمدير إعلام مديرية المظفر بتاريخ 13 يناير 2025، بناءً على توجيهات محافظ تعز نبيل شمسان في خطوة اعتبروها استهدافًا واضحًا له بسبب مواقفه الجريئة.

إلى جانب ذلك، يواجه الحاج عراقيل متعمدة في تثبيت وضعه الوظيفي، إذ يماطل مدير عام مكتب التربية والتعليم في تعز في البت بمعاملته، رغم إثباته أنه موظف منقول وليس نازحًا، وحتى بعد حصوله على مذكرة من وكيل المحافظة عبد القوي المخلافي بتوزيعه على مديرية القاهرة، لا تزال المعاملة معلقة دون أي رد.

ولم تكن هذه الضغوط الإدارية هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرض محرم الحاج للسجن أكثر من مرة بسبب عمله الصحفي في كشف الفساد، مما يعكس سياسة التضييق على الصحفيين ومنعهم من أداء دورهم في الرقابة والمساءلة.

ويؤكد الصحفيون والحقوقيون أن هذه الممارسات تكشف عن استغلال السلطة والنفوذ لمعاقبة الأصوات الناقدة، بدلاً من احترام حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون، مطالبين بإنصاف الحاج وتمكينه من حقوقه الوظيفية والتوقف عن استهدافه بسبب آرائه.