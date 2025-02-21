في قرار صادم .. الكويت تكشف عن قرار بحق صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير التعليم العالي الكويتي نادر الجلال قراراً بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة بكل المستويات وجميع التخصصات بجامعة صنعاء . وجاء القرار كون جامعة صنعاء كانت ضمن الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم . يأتي القرار بسبب محاولة الحوثيين الهيمنة على التعليم الأكاديمي بصنعاء من خلال إدخال مواد طائفية و اعتماد مدرسين منتمين لها بالجامعات



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