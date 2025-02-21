قرعة الأبطال: ديربي ناري بين الريال وأتلتيكو.. ومعركة قوية لليفربول

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عدن - ياسمين التهامي - �سفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن مواجهة ديربي نارية بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريدكما نتج عن القرعة كلاسيكو ألماني مرتقب، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بينما يصطدم ليفربول متصدر مرحلة الدوري بباريس سان جيرمانومن جانبه، سيخوض برشلونة مواجهة مكررة ضد بنفيكا، بعد فوزه المثير على الفريق البرتغالي (5-4)، في الدور الأول من النسخة الحالية للبطولةوجاءت بقية مواجهات ثمن النهائي على النحو التالي: أستون فيلا ضد كلوب بروج بوروسيا دورتموند ضد ليل آرسنال ضد أيندهوفن إنتر ميلان ضد فينورد وتقام منافسات ذهاب دور الـ16، في 4 و5 مارس/آذار المقبل، بينما تُلعب مرحلة الإياب في 11 و12 من ذات الشهر. يُذكر أن أندية بارزة ودعت المسابقة الأوروبية الكبرى مبكرا، هذا الموسم، مثل مانشستر سيتي، ميلان، يوفنتوس، أتالانتا. أخبار ذات صلة

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