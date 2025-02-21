شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي يتلقى تهديدا جديدا في فرنسا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �واجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تهديدا جديدا، في ظل الملاحقات القضائية التي تحاصر الفريق الفرنسي، من وقت لآخر.وفي هذا الصدد، هدد الملياردير الأمريكي جون تيكستور مالك أولمبيك ليون، بمقاضاة النادي الباريسي أمام الاتحاد الأوروبي. وقال تيكستور عبر صحيفة آس الإسبانية، إنه سيتقدم بشكوى ضد تمويل قطر لنادي باريس سان جيرمان وأضاف رجل الأعمال الأمريكي "ليس من القانوني، أن تدعم دولة أجنبية، أي شركة أعمال في الاتحاد الأوروبي، إذا تسبب ذلك في إفساد المنافسة". وحاول مالك ليون، استمالة الآخرين إلى جبهته، موجها التساؤل إلى بابلو لونجوريا رئيس أولمبيك مارسيليا "هل ما تريده هو صرف 200 مليون يورو على شراء اللاعبين من أجل ضمان المركز الثاني؟". وأتم تيكستور "هل جماهير مارسيليا سعيدة لأن البي إس جي يصرف أموالا طائلة للتفوق عليهم كل سنة

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