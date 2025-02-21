شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...لقاء يجمع أبرز قيادات الإنتقالي بالإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، العميد مختار النوبي قائد محور أبين القتالي، قائد اللواء الخامس دعم وإسناد، امس الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتداول ناشطون صورة تجمع النوبي وبن بريك بالعاصمة الإماراتية .

و يتلقى بن بريك العلاج بمستشفيات الامارات في حين أن النوبي قام بزيارة للامارات



