شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...لقاء يجمع أبرز قيادات الإنتقالي بالإمارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، العميد مختار النوبي قائد محور أبين القتالي، قائد اللواء الخامس دعم وإسناد، امس الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتداول ناشطون صورة تجمع النوبي وبن بريك بالعاصمة الإماراتية .
و يتلقى بن بريك العلاج بمستشفيات الامارات في حين أن النوبي قام بزيارة للامارات
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق السبب...لقاء يجمع أبرز قيادات الإنتقالي بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.